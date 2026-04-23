البنتاجون: نزع الألغام من مضيق هرمز يستغرق 6 أشهر

في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية الاستراتيجية، تتزايد التحذيرات من خطورة الألغام البحرية وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات الحيوية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تهديد أمني فيه محل متابعة دقيقة من القوى الدولية.

تقديرات البنتاجون حول مدة إزالة الألغام

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلًا عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن التقديرات تشير إلى أن عملية نزع الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر كاملة.

ووفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، فإن هذه المدة تعكس حجم التعقيد الكبير المرتبط بعمليات التأمين البحري في المنطقة، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية الحساسة وكثافة الحركة الملاحية.