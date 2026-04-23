ألمانيا تبدي استعدادها للمساهمة في الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز

أبدت الحكومة الألمانية استعداد برلين للمساهمة في الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتسق مع القانون الدولي.

وشددت الحكومة الألمانية في بيان لها على أنه من الضروري أن يظل مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم ومعتمد عليه بلا عقبات أو رسوم .

كما دعت الحكومة الألمانية السلطات الإيرانية إلى ضرورة اغتنام الفرصة واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد.



ومنذ قليل ، أفادت وكالة أنباء تسنيم بأن طهران تلقت أول الدفعات المالية الناتجة عن رسوم العبور التي فرضتها على الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في ظل المواجهة العسكرية الراهنة مع الولايات المتحدة وتل أبيب.

ونقلت الوكالة “ تسنيم ” عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، قوله بأنه يتم إيداع هذه الإيرادات في حساب البنك المركزي الإيراني، دون أن يكشف عن حجم المبالغ الموردة أو عدد السفن التي خضعت لهذه الإجراءات.

ووافقت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني ، الشهر الماضي، على خطة لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة، بما في ذلك من خبراء القانون البحري ومسؤولين أمريكيين.

وتشترط طهران تشترط دفع هذه الرسوم بعملات بديلة عن الدولار لتفادي العقوبات، حيث يتم الطلب من الشركات الدفع بـ "اليوان الصيني" أو عبر "العملات المشفرة" والعملات الرقمية المستقرة stablecoins)) في خطوة تهدف إلى تمويل مجهودها الحربي وتخفيف الضغط الاقتصادي.