الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تبدي استعدادها للمساهمة في الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز

ألمانيا
ألمانيا
محمود نوفل

أبدت الحكومة الألمانية استعداد برلين للمساهمة في الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتسق مع القانون الدولي.

وشددت الحكومة الألمانية في بيان لها على أنه من الضروري أن يظل مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم ومعتمد عليه بلا عقبات أو رسوم .

كما دعت الحكومة الألمانية السلطات الإيرانية إلى ضرورة اغتنام الفرصة واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد.
 

ومنذ قليل ، أفادت وكالة أنباء تسنيم بأن طهران تلقت أول الدفعات المالية الناتجة عن رسوم العبور التي فرضتها على الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في ظل المواجهة العسكرية الراهنة مع الولايات المتحدة وتل أبيب.

ونقلت الوكالة “ تسنيم ” عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، قوله بأنه يتم إيداع هذه الإيرادات في حساب البنك المركزي الإيراني، دون أن يكشف عن حجم المبالغ الموردة أو عدد السفن التي خضعت لهذه الإجراءات.

ووافقت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني ، الشهر الماضي، على خطة لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة، بما في ذلك من خبراء القانون البحري ومسؤولين أمريكيين.

وتشترط طهران تشترط دفع هذه الرسوم بعملات بديلة عن الدولار لتفادي العقوبات، حيث يتم الطلب من الشركات الدفع بـ "اليوان الصيني" أو عبر "العملات المشفرة" والعملات الرقمية المستقرة stablecoins)) في خطوة تهدف إلى تمويل مجهودها الحربي وتخفيف الضغط الاقتصادي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة الجديدة .. وموعد صلاة الجمغة

مواقيت الصلاة الجديدة .. وموعد صلاة الجمغة غداً في المحافظات.. اضبط الساعة قبل النوم

وزير الأوقاف

الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

عباس شومان يعلق على إلقاء رزم أموال في فرح بالغربية ويقترح عقابا رادعا

عباس شومان يعلق على إلقاء رزم أموال في فرح بالغربية ويقترح عقابا رادعا

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور للبلوجر حبيبة رضا

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد