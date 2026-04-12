عمرو الشوبكي: إنهاء المفاوضات في إسلام أباد ورقة ضغط أمريكية على أيران

قال الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار إنهاء المفاوضات في إسلام آباد يمثل ورقة ضغط جديدة يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع إيران، في إطار سياسة تقوم على المفاجأة ورفع سقف التوتر.

وأوضح عمرو الشوبكي خلال حوار مع برنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التحولات التي شهدتها إدارة ترامب خلال الحرب على إيران كانت غير متوقعة، مشيرًا إلى أن العالم تابع تقلبات حادة في إدارة هذه الحرب لم تصدر عن أي رئيس دولة كبرى من قبل، ما ساهم في خلق حالة من الارتباك وعدم اليقين على الساحة الدولية.

وأضاف عمرو الشوبكي أن تصريحات ترامب وسلوكه السياسي يعكسان خلفيته كرجل أعمال قادم من عالم المال والاقتصاد، حيث يعتمد على أسلوب الضغط والمساومة كأدوات رئيسية في إدارة الأزمات والصراعات.

وأشار إلى أن المشهد لا يزال مفتوحًا على كافة الاحتمالات، لافتًا إلى أنه لا يستبعد عودة الحرب الإيرانية مرة أخرى في ظل غياب مسار تفاوضي مستقر.