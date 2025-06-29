الشوبكي: إبادة الفلسطينيين يوميا لا يعني أن مخططات التهجير ستتحقق فعليا

أكد الدكتور عمرو الشوبكي، المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية، أن هناك نوايا وخططا ومشاريعا إسرائيلية أمريكية حقيقية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل كشفت عن أن إيران لم تستسلم، خلافًا لتوقعات واشنطن وتل أبيب التي راهنت على سقوط النظام الإيراني وتفكيكه.

وأوضح الشوبكي، عمرو الشوبكي، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيا إلى إسقاط إيران ودمجها في الشرق الأوسط الجديد، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأضاف أن إيران استطاعت الاعتماد على قوتها الذاتية وتحالفاتها الخارجية، خاصة بعد سقوط أذرعها في عدد من مناطق النفوذ، مؤكدًا على أن إيران ترى أنها خرجت منتصرة في هذه الحرب، كما أن إسرائيل بدورها ترى أنها حققت انتصارًا، في حين أن خطاب طهران يعتمد على فكرة "الصمود" وفشل أمريكا وإسرائيل في تحقيق أهدافهم بالكامل.

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، شدد الشوبكي على أن وجود فارق كبير في القوة وارتكاب إبادة جماعية يومية بحق الفلسطينيين لا يعني أن مخططات التهجير ستتحقق فعليًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة يختلف تمامًا عن تصور النجاح الذي قد تعتقده إسرائيل.

وأشار عمرو الشوبكي، إلى ملف حزب الله وسوريا، مؤكدًا أن النجاحات التي تدعيها إسرائيل كانت في الأصل نتيجة أزمات داخلية في لبنان وسوريا، موضحًا أن محاولات تحييد القدرات العسكرية لحزب الله كانت في الأساس مشكلة داخلية لبنانية، قبل أن تتحول إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، موضحًا أن إسرائيل وأمريكا تمتلكان أوراق ضغط وقوة، إلا أن البيئة الداخلية في بعض المناطق هي التي تمنحهم مساحة للتحرك وتحقيق أهدافهم، وليس تفوقًا حقيقيًا ميدانيًا أو سياسيًا بالضرورة.