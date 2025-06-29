إسرائيل والولايات المتحدة تتحركان لإفشال مبادرة أممية بشأن غزة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على إحباط مبادرة تقودها الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف أنشطة صندوق غزة الإنساني (GHF) وتفكيكه، وسط تقارير مثيرة للجدل حول نشاط الصندوق.

وبحسب التقرير، فقد عقدت جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، أعقبتها توجيهات أممية إلى الوكالات والمنظمات الدولية بوقف التعاون مع الصندوق.

ونقل عن ممثل روسي تقارير عن تورط الصندوق في تهريب مواد مخدرة إلى القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن واشنطن وتل أبيب تسعيان لتنسيق مواقفهما لإجهاض القرار قبل طرحه للتصويت مطلع الأسبوع المقبل.

من جهته، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الموقف الإسرائيلي، معتبراً أن الوضع الإنساني في غزة بلغ "حدًا مروعًا"، داعياً إلى تفعيل خطة إنسانية قائمة "تستند إلى مبادئ الحياد والنزاهة"، بدل السعي لتفكيك الآليات القائمة.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "لا يمكننا السماح بتهميش معاناة الفلسطينيين في غزة. الوقت حان لإظهار الشجاعة السياسية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".