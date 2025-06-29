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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تيار الاستقلال الفلسطيني: ربما يكون ترامب جادا في إنهاء حرب غزة

غزة
غزة
عادل نصار

شن الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، هجوما حادا ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن  قطاع غزة على مدى عامين أصبح الشاهد الأكبر على أكبر مأساة إنسانية عرفها التاريخ والعالم.

وأضاف الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه كان من أهداف الحرب للعدو الصهيوني تقليل عدد سكان غزة، بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين.

وتابع الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أنه ربما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادا في الوصول إلى هدنة أو إنهاء الحرب على غزة، باعتبار أنه لم يعد هناك أي أهداف لحكومة العدو ورئيسها المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو، لتتحقق.

وأشار الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إلى أن عدد شهداء قطاع غزة الفعلي يزيد عن 400 ألف شهيد بينما هناك مالا يقل عن 100 ألف مفقود، أي نصف مليون فلسطيني تعرضوا للقتل المتعمد.

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