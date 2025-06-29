الكابينت الإسرائيلي يناقش إبرام صفقة جزئية ومؤقتة لوقف إطلاق النار بغزة

يناقش المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، اليوم الأحد، إبرام صفقة جزئية ووقف إطلاق نار مؤقت في غزة، وذلك وسط خشية من وزراء في الحكومة من أن المؤقت سيتحول إلى دائم تحت ضغط سياسي أمريكي.

واعترف مسؤولون بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حرب غزة لم تحقق أهدافها بعد، وأن حماس لم تُهزَم، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن "نتنياهو"، لم يتنازل عن أهداف الحرب، وأن إنهاء الحرب ليس مطروحًا على جدول أعماله، مشيرين إلى أن إسرائيل لن توافق سوى على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ثم العودة للقتال، مؤكدين أن وزراء في حكومة نتنياهو عبّروا عن خشيتهم من قرار ترامب بإنهاء الحرب على غزة.

فيما أعلن رئيس قسم إدارة العمليات بجيش الاحتلال أن "المهمة في قطاع غزة لم تكتمل بعد".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقًًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بات قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية للتوصل إلى الاتفاق خلال الأسبوع المقبل.