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عائلات الأسرى الإسرائيليين: هناك اتفاق لإعادة ذوينا.. ورفض نتنياهو يعرقل الصفقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عائلات الأسرى الإسرائيليين: هناك اتفاق لإعادة ذوينا.. ورفض نتنياهو يعرقل الصفقة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بضرورة إنهاء الحرب فورًا، مؤكدين أن هناك اتفاقية تبادل للأسرى على الطاولة، وأن استمرار العمليات العسكرية؛ يهدد حياة أبنائهم، ويمنع التوصل إلى حل.

وقالت العائلات، في بيان مشترك: “الوقت يدهمنا، ويجب إنقاذ المختطفين من خلال صفقة شاملة، مع كل يوم جديد من أيام الحرب؛ تتزايد خطورة مقتلهم، وإعادة المختطفين هي الانتصار الصحيح”.

وأضاف البيان: “الحرب ربما بدأت كحرب مشروعة، لكنها تحولت اليوم إلى حرب بدوافع سياسية، والمتطرفون في الحكومة يمنعون عودة الرهائن، فيما يرفض نتنياهو إنهاء الحرب، وهو الشيء الوحيد الذي يحول بيننا وبين إبرام صفقة تبادل”.

ووجهت العائلات، نداءً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبة إياه بالتدخل؛ للضغط من أجل وقف الحرب، والمساعدة في إعادة المختطفين، معتبرين أن “ما حدث في إيران لن يتحول إلى نصر حقيقي ما لم يُستكمل بإعادة أبنائنا من غزة”.

وشددت العائلات على أن وقف الحرب ليس فقط ضرورة إنسانية، بل مصلحة إسرائيلية حقيقية، وقالوا: “إما أن ننهيها اليوم أو نغرق في وحل غزة”.

عائلات الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية إيران نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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