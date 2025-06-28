مسؤولون إسرائيليون يستغربون تفاؤل ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأسبوع المقبل "فاجأت إسرائيل"، مؤكدين أن الحكومة الإسرائيلية لم تتلقَ أي إشعار مسبق أو معلومات تشير إلى حدوث تقدم جوهري في المحادثات يمكن أن يبرر هذا التفاؤل.

وأضافت المصادر أن "لا مؤشرات حقيقية على وجود مرونة من قبل حركة حماس، ولا تغير في موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن شروط إنهاء الحرب"، مشددين على أن المواقف لا تزال متباعدة بشكل كبير، سواء فيما يتعلق بملف الأسرى أو بترتيبات ما بعد الحرب في القطاع.

وتابع أحد المسؤولين بالقول إن "تصريحات ترمب تبدو أشبه بتمنيات أو محاولة لركوب موجة التفاؤل التي رافقت نهاية المواجهة الأخيرة مع إيران، لكن الواقع الميداني والسياسي لا يدعمها".

واعتبرت مصادر مطلعة أن أي اتفاق مستقبلي لا يزال بعيد المنال، ما لم تحدث اختراقات غير متوقعة في مواقف الأطراف، وهو أمر غير مرجح في المدى القريب.