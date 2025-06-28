قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحولت أحلامهن لفاجعة كبرى.. اتحاد العمال ينعى شهيدات لقمة العيش
الذهب يتراجع 2.8% مع توقف الحرب في الشرق الأوسط
مدبولي: مصر ستصبح مركز إقليمي لصناعة الأجهزة المنزلية بالشرق الأوسط وإفريقيا
الطريق الإقليمي قتـ.ل حلم "تقى".. طالبة الإعدادية خرجت على لقمة العيش عادت في نعش.. الأم : زغرطت في الجنازة| فيديو
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة صناعية بافتتاح أول مصنع لـ "بوش" الألمانية
تراجع أسعار الحديد اليوم السبت 28-6-2025
نجوم فى المحاكم.. أحمد السقا ومها الصغير أبرزهم
لازم تتعلم إزاي تقع.. مدحت شلبي يوجه نصائح مهمة لـ إمام عاشور
نقيب المعلمين يعلن ضخ دماء جديدة وتصعيد الشباب بمنظومة العمل النقابي
مدبولي يصل العاشر من رمضان لافتتاح مصنع أدوات منزلية وشركة تسوق
وظائف وزارة المالية 2025.. فرص قيادية شاغرة في الإدارات العليا
ريبيرو يوافق على رحيل لاعب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة الأطفال يموتون جوعا .. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 66 طفلا وهو ما جعل المكتب  يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورا.

ذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة بانتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بانتشال جثماني شهيدين من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة فيما قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن آلاف الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد والأطفال يستشهدون جوعا مع استمرار منع دخول المساعدات وإنقاذ الأطفال لن يكون إلا بإعادة فتح المعابر.

وذكر أن الاحتلال يتسلى ويستمتع بقتل الأطفال في قطاع غزة بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 112 طفلاً فلسطينياً يدخلون المستشفيات يومياً في قطاع غزة لتلقي العلاج من سوء التغذية، منذ بداية العام الجاري، نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر، فيما ارتفعت أعداد الشهداء من الأطفال بسبب الجوع إلى 66، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأفادت مصادر محلية أمس الجمعة، باستشهاد الطفلة الرضيعة جوري المصري (3 شهور) في مدينة دير البلح وسط القطاع، جراء نقص حليب الأطفال وسوء التغذية، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الصحية والغذائية.

وقالت إيناس حمدان، مسؤولة الإعلام في وكالة "أونروا"، إن ما لا يقل عن 5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد نتيجة انقطاع المساعدات ومنع دخول المواد الغذائية.

وفي بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأطفال نتيجة الحصار وتشديد إغلاق المعابر، ومنع إدخال الحليب والمكملات الغذائية المخصصة للفئات الهشة والضعيفة، خاصة الأطفال الرضّع والمرضى.

واعتبر البيان أن ما يجري هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تُظهر تعمّد الاحتلال استخدام سلاح التجويع لإبادة المدنيين، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.


وأكد البيان أن صمت المجتمع الدولي يمثّل مشاركة ضمنية في هذه الجريمة، محمّلاً دولاً مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا، المسؤولية عن الانخراط الفعلي في انتهاكات ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية.

وطالب البيان الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لفتح المعابر، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية، لإنقاذ ما تبقى من الأطفال والمرضى قبل فوات الأوان.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق الصحية، إلى جانب عرقلة الحركة الآمنة ومنع إدخال الإمدادات الطبية والوقود، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في ظل الحصار المتواصل.

ومنذ انقلابهه على اتفاق وقف إطلاق النار واستئنافهه العدوان على قطاع غزة في مارس الماضي، ارتكب الاحتلال مجازر متواصلة أسفرت عن استشهاد أكثر من 6 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 50 ألفاً، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي غزة عدد الشهداء الأطفال سوء التغذية المجتمع الدولي قصف إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات

ترشيحاتنا

أحمد رمزي

منى الشاذلي تكشف سبب انطلاقة أحمد رمزي على السوشيال ميديا

صبري فواز

وجع القلب.. صبري فواز ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتجول في شوارع لندن قبل حفلها الليلة

بالصور

إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

الشرقية
الشرقية
الشرقية

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تبرعك ينقذهم ويحميك .. فوائد مذهلة للتبرع بالدم واحذر هذه الحالات

ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار
ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار
ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لفيتامين "سي"

كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟

فيديو

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد