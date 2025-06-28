"أنصار الله": نفذنا عملية نوعية على هدف حساس للعدو في بئر السبع بصاروخ “ذو الفقار”

أفاد المتحدث باسم “أنصارالله” الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا عملية نوعية على هدف حساس للعدو في بئر السبع بصاروخ "ذو الفقار".

وقال المتحدث :"نفذنا في الأسبوع الماضي عمليات عسكرية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية في بئر السبع ويافا وحيفا".

ذكر :"العمليات نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتكللت جميعها بالنجاح".





أكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه "على الأرجح نجح في اعتراض" صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.



وقال الجيش في بيان مقتضب إن «الاعتراض تم على الأرجح بنجاح»، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل حول موقع الاستهداف أو طبيعة الصاروخ.

وأشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة".

وعقب إطلاق النار، انطلقت صافرات الإنذار في ديمونا وعراد وبئر السبع وبلدات مجاورة أخرى. ولم يُبلّغ عن إصابات أو أضرار نتيجة إطلاق النار.

ويأتي هذا التطور بعد تحذيرات إسرائيلية سابقة للحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن، وتوعدت خلالها بفرض حصار بحري وجوي في حال استمرار هجماتهم، التي تصفها تل أبيب بأنها «عدوان مباشر مدعوم من إيران».