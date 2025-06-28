الخارجية القطرية: الفرصة سانحة للتوصل لهدنة في غزة

أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت، أنها ترى الفرصة سانحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، بحسب التصريحات التي نشرتها وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت مصادر أن مفاوضات غزة ستنطلق مجددا والحسم في الأسبوع الثاني من يوليو، وأن الوسطاء طالبوا بضرورة وضع إطار زمني محدد لوقف النار.

وأشارت المصادر لفضائية "العربية" أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء أنها تضغط حاليا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول لهدنة طويل.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء طالبوا الولايات المتحدة بخطة لدخول المساعدات لغزة خلال يوليو، وإلزام إسرائيل بوقف للنار بغزة لنحو أسبوعين.

ولفتت المصادر إلى أن واشنطن أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام، وهناك تحضيرات أمريكية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة، إلى جانب اتصالات جديدة من مصر وقطر الأسبوع المقبل مع حماس للتوصل لتفاهمات.