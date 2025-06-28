وزير الداخلية الإيراني: مستعدون للرد إذا أقدم العدو على أي عمل خبيث

قال وزير الداخلية الإيراني، إن بلاده مستعدة للرد إذا أقدم العدو على أي عمل خبيث أو خرقت العهود.

أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، أن بعض الأجانب دخلوا البلاد خلال العامين الماضيين بهدف إثارة الفوضى.. مشددا على ضرورة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في البلاد.

وقال مؤمني اليوم السبت "يجب على البرلمان الإيراني أن يقر بشكل عاجل مشروع قانون بشأن الهجرة والجنسية".

كانت السلطات الإيرانية، أعلنت أمس الجمعة عن اعتقال 26 شخصا على الأقل في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، بتهمة التعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وبدأت إيران، اليوم السبت، مراسم تشييع قادتها العسكريين وعلمائها النوويين الذين قتلوا خلال اثني عشر يوماً من الحرب مع إسرائيل، فيما تتواصل الهدنة بين البلدين لليوم الخامس.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته ناقشت إمكان مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

وأكد أنه سيعاود قصف إيران إذا تبيّن أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.

وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ترمب بالتخلي عن نبرته «المهينة وغير المقبولة» تجاه المرشد علي خامنئي إذا كان يريد التوصل لاتفاق مع طهران.