قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات النجاة.. أين تذهب عند حدوث انفجار نووي؟
طلب إحاطة بالنواب لمواجهة مشكلات تنسيق الثانوية العامة وظلم الطلاب في توزيع الرغبات
هجوم انتحاري .. مقتل 13 جنديًا وإصابة 29 آخرين في باكستان
الأهلي وبورتو الأبرز.. فيفا يكشف عن أفضل 5 مباريات في كأس العالم للأندية
أدانت اعتداءات الضفة..مصر تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للظلم المستمر ضد الفلسطينيين
أمين مستقبل وطن بالعلمين: المدينة تحولت لمعجزة عمرانية وقبلة سياحية عالمية
تقرير سويسرى : الحرب والتلوث بلاء مزدوج يهدد البيئة لأجيال قادمة
مصر تسدد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي
شكرا يا شيفو.. رسائل مؤثرة من زيزو وإمام عاشور لـ عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله
قلوبنا يعتصرها الألم ..قرينة الرئيس توجه الهلال الأحمر بدعم أهالي ضحايا حادث المنوفية
30 يونيو.. مسيرة الصناعة والتطوير لا تتوقف في شركات الإنتاج الحربي
ترامب يلوح بضرب إيران مجددا حال قيامها بتخصيب اليورانيوم بمستوي يثير القلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أدانت اعتداءات الضفة..مصر تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للظلم المستمر ضد الفلسطينيين

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء فى عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك.

وأكدت أن أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وشددت مصر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة وأن يتحمل المسئولية في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتدعو الى تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين.

وجددت مصر موقفها الثابت بأن كافة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتشدد على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر المواطنين الفلسطينيين الضفة الغربي الشعب الفلسطيني لمجتمع الدولي المستوطنات القدس الشرقية كفر مالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

مصطفى بكري

مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

الزمالك

مفاجأة في الزمالك.. إجبار 4 لاعبين على الرحيل من أجل ضم ثلاثي بيراميدز

ترشيحاتنا

د. محمد الجندي

“البحوث الإسلامية” يعلن فَتْح باب التقدُّم لمسابقة رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

دار الإفتاء

صيام عاشوراء.. هل يجوز بنية التطوع وقضاء يوم من رمضان |الإفتاء توضح

انتخابات الطرق الصوفية

تحت إشراف قضائي.. انطلاق انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمشاركة كبار المشايخ

بالصور

تبرعك ينقذهم ويحميك .. فوائد مذهلة للتبرع بالدم واحذر هذه الحالات

ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار
ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار
ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لفيتامين "سي"

كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟

الكلية الفنية العسكرية توقع عقدى إتفاق مع شركتين لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنشآت المالية

صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد

بعد التحذير من الكتافست.. مسكنات الألم تحت المجهر: أضرار صادمة للإفراط في تناولها

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

فيديو

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد