ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم "السبت" بأن حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 56,412 شهيدا، و133,054 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.



وذكرت وكالة وفا، أن من بين الحصيلة 6,089 شهيدا، و21,013 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وفا إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 81 شهيدا، و422 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت المصادر الطبية إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.