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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طار في الهواء.. ترحيل مصري بعد لحظات من وصوله بسبب ركله كلب جمارك أمريكي | صور

الكلب المعتدى عليه
الكلب المعتدى عليه
علي صالح

رحلت السلطات الأمريكية مواطنا مصريا يُدعى حامد رمضان بيومي علي مرعي، يبلغ من العمر 70 عامًا، من الولايات المتحدة بعد لحظات من وصوله، وذلك إثر اعتدائه بعنف على كلب تابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار واشنطن دالاس الدولي بولاية فيرجينيا.

وبحسب ما أفادت به شبكة "CNN"، فقد وقع الحادث يوم الثلاثاء، عندما كان الكلب المدرب "فريدي"، وهو من فصيلة بيغل، يؤدي مهامه في منطقة استلام الأمتعة بالتزامن مع وصول رحلة تابعة لمصر للطيران قادمة من القاهرة. 

وعندما أشار الكلب إلى إحدى حقائب مرعي، بدأ الضابط المسؤول في طرح الأسئلة عليه، لكنه فجأة قام بركل الكلب بقوة شديدة أدت إلى طيرانه في الهواء، ما تسبب في إصابة واضحة في منطقة الأضلاع اليمنى للكلب.

وبعد الحادث مباشرة، ألقت قوات الجمارك القبض على مرعي، وأحالته إلى سلطات الأمن الداخلي للتحقيق والمحاكمة. 

وخلال جلسة محكمة الأسبوع الجاري، أقرّ مرعي بذنبه في التعدي على الحيوان، وصدر بحقه حكم بدفع غرامة لتغطية تكاليف علاج الكلب بقيمة 840 دولارًا، ثم جرى ترحيله إلى مصر على متن رحلة طيران الخميس الماضي.

وبحسب تقارير رسمية، فإن تفتيش حقائب مرعي كشف عن محاولة تهريب أكثر من 100 رطل (نحو 45 كغم) من المواد الغذائية الممنوعة، من بينها 25 كغم من اللحوم، و20 كغم من الأرز، وكميات من الباذنجان والخيار والفلفل، إلى جانب بذور الذرة والأعشاب المجففة، وهي جميعها محظورة من الدخول إلى الولايات المتحدة لأسباب صحية وزراعية.

وأكدت كريستين ووه، مديرة منفذ الجمارك في واشنطن العاصمة، أن "محاولة تهريب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المحظورة لا تبرر مطلقًا الاعتداء الوحشي على كلب بريء يؤدي وظيفته". وأضافت: "نحن نعتمد بشدة على شركائنا من الكلاب، وأي اعتداء عليهم هو اعتداء علينا جميعًا".

ويُشار إلى أن وحدة "كلاب الجمارك" (Beagle Brigade) تلعب دورًا أساسيًا في الكشف عن النباتات والأطعمة التي قد تحمل أمراضًا أو آفات زراعية تهدد الأمن الغذائي والصحي في الولايات المتحدة، وتُقدّر تكلفة مكافحتها بمليارات الدولارات سنويًا.

السلطات الأمريكية الولايات المتحدة هيئة الجمارك حماية الحدود الأمريكية الحدود الأمريكية مطار واشنطن دالاس الدولي ولاية فيرجينيا فصيلة بيغل ركل الكلب

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