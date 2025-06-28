الحرس الثوري الإيراني: ننصح ترامب بأن يكف عن الثرثرة

وجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي‌ محمد نائيني، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالبه بالكف عن الثرثرة وفق تعبيره.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن تصريحات ترامب المتخبطة ناتجة عن الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام إيران، مؤكدا أن هذا اليوم شكل محطة خالدة ومصيرية في تاريخ البلاد، حيث شهد العالم مشهداً مهيباً للوحدة والغيرة والعزة وصمود الشعب الإيراني.

وجاءت تصريحات نائيني على هامش مراسم التشييع المهيبة لشهداء الاقتدار الوطني، مضيفا: أن المشاركة الواسعة للشعب في هذه المراسم حملت رسالة قوة وثبات لأعداء الأمة، وعبرت عن شكر عميق من الشعب لتضحيات الشهداء الأعزاء.

وتابع : نصيحتنا لترامب أن يفتح عينيه ويكفّ عن الثرثرة والتصرفات غير المتزنة. الهزيمة القاسية في الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً أدّت بوضوح إلى اضطرابه واهتزازه، مما انعكس في تصريحاته غير المتزنة.