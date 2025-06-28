علقت وزارة الخارجية الروسية على تعيين رئيسة جديدة لجهاز المخابرات البريطاني من أصول نازية، وفق ما ذكرت شبكة سبوتيك الروسية.

الخارجية الروسية تعلق على اسم مديرة المخابرات البريطانية الجديدة

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على المعلومات التي تفيد بأن جد رئيسة جهاز الاستخبارات البريطانية الجديدة (إم آي 6) كان نازيا أوكرانيا ومجرم حرب خلال الحرب العالمية الثانية، في منشور على قناتها في “تيليجرام”.

زاخاروفا: مديرة المخابرات البريطانية نازية

قالت زاخاروفا :"من الواضح أن هذا التوجه نازيّ جديد: فريدريش ميرز، أنالينا بيربوك، كريستيا فريلاند، سالومي زاروبيسفيلي. والآن، يُمكننا أن نضيف إليهم رئيسة جهاز الاستخبارات البريطاني، بليز ميتريويلي. هناك من يُعيّن، عمدًا وبوعي، أحفاد النازيين في مناصب قيادية في دول "الغرب الجماعي".

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أردفت “تكشف المحفوظات في ألمانيا أن المرأة التي ستتولى مسؤولية أسرار بريطانيا، ابتداء من سبتمبر، هي حفيدة عميل نازي سيئ السمعة، تجسس وقتل لصالح ألمانيا في عهد أدولف هتلر”.

كما تم الكشف عن أن جد ميتريويلي هو كونستانتين دوبروفولسكي، الأوكراني الملقب بـ"الجزار"، الذي كان كبير المخبرين للنازيين، في مقاطعة تشيرنيجيف في أوكرانيا.