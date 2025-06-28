مصدر فلسطيني يكشف شروط حماس لقبول الهدنة في غزة

كشف مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم السبت عن شروط حركة حماس لقبول الهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأوضح المصدر الفلسطيني لفضائية سكاي نيوز عربية، أن حماس تشترط لقبول صفقة التبادل عدم المساس بأعضاء مكتبها السياسي أو التعرض لهم في الخارج.

وأضاف أن من بين شروط حماس أيضا عدم مصادرة أموال الحركة أو فرض قيود عليها في الخارج، إلى جانب وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة.

وأشار المصدر إلى أن حماس اشترطت وجود ضمان أمريكي بإنهاء الحرب في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت مصادر أن مفاوضات غزة ستنطلق مجددا والحسم في الأسبوع الثاني من يوليو، وأن الوسطاء طالبوا بضرورة وضع إطار زمني محدد لوقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر لفضائية "العربية" إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء أنها تضغط حاليا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول إلى هدنة طويلة.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء طالبوا الولايات المتحدة بخطة لدخول المساعدات لغزة خلال يوليو، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بغزة لنحو أسبوعين.

ولفتت المصادر إلى أن واشنطن أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام، وهناك تحضيرات أمريكية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة، إلى جانب اتصالات جديدة من مصر وقطر الأسبوع المقبل مع حماس للتوصل إلى تفاهمات.