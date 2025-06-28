كتائب القسام: استهدفنا 4 حفّارات صهيونية بقذائف الياسين 105 واشتعال النيران فيها

قالت كتائب القسام، إنها استهدفت قوات صهيونية واشعلت فيها النار ما نجم عنها قتلى في الاحتلال.

وذكرت كتائب القسام : "استهدفنا 4 حفّارات بواقر هندسية صهيونية بقذائف الياسين 105 واشتعلت النيران فيها ورصد مجاهدونا عدداً من جنود الاحتلال قتلى وجرحى في مكان الاستهداف إضافة إلى هبوط الطيران المروحي للإخلاء وسط بلدة عبسان الكبيرة".



واتهم جنود من كتيبة الهندسة القتالية 605 في جيش الاحتلال قيادة الجيش بـ"الإهمال والتقصير المنهجي"، وذلك على خلفية مقتل سبعة من زملائهم في كمين محكم نفذته كتائب القسام في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وأفادت هيئة البث الرسمية التابعة للاحتلال (قناة كان العبرية)، مساء الجمعة أن جنوداً في الكتيبة تحدّثوا عن أعطال متكررة في العتاد القتالي، شملت الأسلحة الفردية والرشاشات المتوسطة من نوع "إم إيه جي"، بالإضافة إلى ناقلات الجند من طراز "بوما" التي قالوا إنها لا توفر الحماية اللازمة.

وأعرب أحد الجنود عن استيائه قائلاً إن الجيش لا يزودهم بما يحتاجونه لحماية أنفسهم، فيما وصفت والدة أحد الجنود ما يجري بأنه أشبه بلعبة "روليت روسي"، مشيرة إلى أن نجلها يشعر بأنه "بطة في مرمى النار".

وأضافت: "تم تحذيرنا مسبقاً وأُبلغنا بأن المدرعات في حالة جيدة، لكنها لم تكن كذلك... كيف يُسمح بإرسال الجنود إلى المعركة بمعدات كهذه؟ كان بالإمكان تفادي الكارثة، وعلى الجيش أن يقدّم تفسيرات بشأن استخدام مركبات مدرعة قديمة".

وأعلن جيش الاحتلال، عن مقتل الجنود السبعة في عملية بخان يونس بعد انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند، وامتنع عن التعليق على الاتهامات الموجهة إليه، فيما وصف مراقبون الحادث بأنه من أسوأ مظاهر الإهمال منذ بدء الحرب على قطاع غزة.