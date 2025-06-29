إعلام إسرائيلي: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو بسبب تقارير استخبارية وأمنية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة قرروا إلغاء جميع جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المقررة لهذا الأسبوع، وذلك عقب إفادات قدمها ممثلو أجهزة أمنية مختلفة حول تطورات إقليمية محتملة قد تؤثر على الأمن القومي.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو وصل صباح اليوم إلى المحكمة المركزية لحضور جلسة سرية عقدت بطلب منه، رغم رفض المحكمة سابقا لطلبه إلغاء شهادته في جلسات المحاكمة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) عرضا أمنيا مفصلًا أمام قضاة المحكمة، بطلب مباشر من نتنياهو ووزير الدفاع آفي ديختر، الأمر الذي ساهم في بلورة قرار إلغاء الجلسات.

من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن إلغاء الجلسات جاء بعد مشاركة نتنياهو في الجلسة السرية، مشيرة إلى أن المستجدات الأمنية كانت محور النقاش، واعتبرت كافية لتبرير تأجيل المحاكمة لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العليا للدولة".