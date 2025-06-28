رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: الإدارة السياسية فاشلة.. وعلى نتنياهو العودة إلى منزله

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، في تصريحات للقناة 12 العبرية، أداء حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، واصفًا إدارتها للأوضاع بأنها "كارثية وفاشلة تمامًا".

وأضاف بينت: "مع هذا التخبط السياسي، أقترح الذهاب إلى صفقة شاملة وترك مهمة تدمير حركة حماس للحكومة المقبلة"، في إشارة إلى ضرورة إعادة تقييم الأولويات واتباع نهج سياسي مختلف في المرحلة الحالية.

وفي تقييمه لأداء نتنياهو، قال بينت: "نتنياهو يجب أن يعود إلى منزله. الجميع متفق على أن له إنجازات، لكنه تسبب أيضًا في أضرار جسيمة".

أشار إلى أن الضغط الكبير على الجبهات المختلفة أفقد الجيش القدرة على تركيز قواته لشن ضربة حاسمة، مؤكدًا أن "القيادة فشلت في 7 أكتوبر، حيث شهدنا انهيارًا كاملًا".

اختتم بينت تصريحاته بالإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران، معتبرًا أنه "أثبت قدرتنا وإرادتنا"، لكنه عاد ليشدد على أن النجاحات العسكرية يجب ألا تخفي العثرات السياسية التي أدت إلى تفاقم الأزمات.