نتنياهو يزور واشنطن يوليو المقبل لبحث تطورات العدوان على غزة وإيران

أفاد موقع أكيسوس الأمريكي، أنه من المتوقع أن يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أكسيوس أن زيارة ديرمر تهدف لإجراء محادثات مع مسؤولي البيت الأبيض حول سبل المضي قدمًا في الملف الإيراني، والحرب في غزة، والاجتماع المقرر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لمصدر مطلع.

وأفاد مصدر أمريكي لموقع "أكسيوس" بأنه من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن خلال النصف الثاني من يوليو.

يذكر أنه في الثالث عشر من يونيو الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا ضد إيران استهداف قصف المنشآت العسكرية وقيادات الجيش وعلماء الذرة.

واستمرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية لمدة 12 يوما وانتهت بوساطة أمريكية قادها الرئيس دونالد ترامب، بعد 24 ساعة من الغارة الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، لترد طهران بقصف قاعدة العديد في قطر.