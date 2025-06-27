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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكتب النائب العام في تل أبيب يعارض طلب نتنياهو سحب شهادته في محاكمته

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي بأن مكتب النائب العام في تل أبيب يعارض طلب نتنياهو سحب شهادته في محاكمته خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه طلبا إلى السلطات في دولة الإحتلال بضرورة إلغاء محاكمة نيتناهو بتهم فساد، واصفاً القضية الملاحق فيها رئيس حكومة الإحتلال بـحملة اضطهاد.
 

وقال ترامب عبر منصّته تروث سوشل للتواصل الاجتماعي، : مثل هكذا حملة اضطهاد لرجل قدّم الكثير هي بالنسبة لي أمرٌ لا يُصدّق “، مشدداً على أنّ نتنياهو يستحقّ أفضل من ذلك بكثير، وكذلك دولة إسرائيل. يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو فوراً أو أن يصدر عفو عن بطل عظيم” علي حد تعبير نتنياهو .

ويأتي هذا المنشور بعدما نجح ترامب في انتزاع وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد حرب استمرت بين البلدين 12 يوماً وشاركت فيها الولايات المتحدة بضربة نوعية استهدفت ثلاثة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف ترامب في منشوره: لقد علمتُ للتوّ باستدعاء بيبي إلى المحكمة يوم الاثنين . ولقد مررنا لتوّنا، أنا وبيبي بالجحيم، عبر قتال عدوّ لدود لإسرائيل منذ زمن بعيد هو إيران، وما كان لبيبي أن يكون أفضل أو أكثر حدّة أو قوة في حبّه للأرض المقدّسة المذهلة.

ويُتهم نتنياهو وزوجته سارة بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.كما يلاحق نتنياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين. وينفي نتنياهو ارتكاب أيّ مخالفة.

وختم ترامب منشوره “الولايات المتحدة هي التي أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة هي التي تنقذ بيبي نتنياهو”.

جيش الإحتلال الإسرائيلي النائب العام الإسرائيلي نتنياهو إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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