جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من مدينة غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر صباح اليوم أوامر إخلاء جديدة تشمل مناطق واسعة من المدينة، في تصعيد يعتبر الأوسع منذ أسابيع، حيث نشر الناطق باسم الجيش عبر صفحته على منصة "إكس" خارطة محدثة للإخلاء، تشمل مناطق جديدة في شرق مدينة غزة، من بينها حيّ الصبرة ومناطق الزيتون والدرج وغزة القديمة.

وأضاف أبو كويك، في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العديد من هذه المناطق كانت قد شهدت موجات نزوح سابقة، إلا أن الجيش يطالب اليوم السكان بمغادرتها مجددًا والتوجه إلى منطقة المواصي، موضحًا أن غالبية السكان المقيمين حاليًا في هذه الأحياء هم من النازحين من مناطق الشعف والتفاح شرقي المدينة، ما يفاقم من معاناتهم الإنسانية.