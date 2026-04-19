البيت الأبيض يكذب ترامب : فانس سيشارك في مفاوضات إسلام أباد

أكد البيت الأبيض أن نائب الرئي الأمريكي جي د فان فانس سيحضر الجولة القادمة من المحادثات مع إيران في باكستان برفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر بحسب ماذكرت شبكة CNN.

ونقلت شبكة إم إس ناو عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول أن الوفد الأمريكي في المحادثات مع إيران سيضم ويتكوف وكوشنر ، مشيرا إلى أن نائبه جي دي فانس لن يشارك لأسباب أمنية.

وشدد ترامب في تصريحات له على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي ، مضيفا " وقد وافقت على ذلك".

فيما ذكرت وكالة "فارس" نقلا عن مصادر القول أنه في حال غياب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن محادثات إسلام آباد فمن المؤكد أن مسؤولا رفيع المستوى مثل رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف لن يكون ضمن فريق التفاوض.

ومن جانبه ؛ ذكر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن فريق طهران المفاوض يدافع بشجاعة عن المصالح الوطنية ومن الضروري أن تدعمه جميع الجهات.

وأضاف : مواقف الطرف المقابل بالمفاوضات متقلبة ويتوسل عند الضغط وبعد ذلك يتخذ نهجا عناديا وإيران ستحافظ على إنجازاتها ويجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه بيدها.

وختم النائب الأول للرئيس الإيراني: في حال إدارتنا لمضيق هرمز فلا حاجة لانتظار رفع العقوبات وهي ستصبح عمليا بلا أثر