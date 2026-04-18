إيران وأمريكا يستأنفان المفاوضات في إسلام آباد الإثنين

تُستأنف المفاوضات بين وفدي إيران والولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الإثنين، على أن يصل المفاوضون إلى المدينة الأحد بحسب توقعات بعض المسؤولين الإيرانيين.

يأتي ذلك في أعقاب التصريحات المباشرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بمساعدة لبنان على إعادة البناء بعد الخراب الذي لحق بالبلاد جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي نُفذ خلال الأيام الماضية ، مضيفا "لدينا شركاء جيدون هناك".

وفي الشأن الإيراني قال ترامب: لم نحدد جدولا زمنيا للحصول على اليورانيوم المخصب من إيران وسنحصل عليه باتفاق أو بطريقة غير ودية.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا : سنستعيد اليورانيوم بالاتفاق مع إيران وسيكون هناك فرق كبير بعد توقيع الاتفاق.



ترامب حول اليورانيوم عالي التخصيب: سندخل مع إيران وسنستولي عليه معا وسنحضره إلى الولايات المتحدة، وإذا لم نفعل ذلك فسنحصل عليه بشكل آخر بشكل أكثر عدائية بكثير.

وحول تمديد الهدنة مع إيران ؛ تابع الرئيس ترامب قائلا : ربما لن أمدده، وسنضطر إلى البدء بإسقاط القنابل من جديد.

وزاد ترامب: كل شيء تم الاتفاق عليه، وإيران تقول عكس ذلك لأنها مضطرة لإرضاء جهات معينة، أنا فقط أقول الأمور كما هي

وإختتم ترامب تصريحاته من على متن الطائرة الرئاسية: سنقيم حفلة في البيت الأبيض حين تنتهي الحرب مع إيران.