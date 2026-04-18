ترامب : لقائي مع الرئيس الصيني سيكون مميزا وتاريخيا وسيتم إنجاز الكثير

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه في الصين بأنه سيكون اجتماعا مميزا وربما تاريخيا

وقال الرئيس ترامب في تصريحات له : الرئيس الصيني ش جي بين سعيد للغاية لأن مضيق هرمز مفتوح أو في طريقه للانفتاح السريع.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه بشوق للقاء الرئيس الصيني ، مضيفا “فسيتم إنجاز الكثير”.

فيما نقلت رويترز عن ترامب قوله: تلقينا بعض الأخبار الجيدة منذ 20 دقيقة ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام مع إيران.

وزاد ترامب: أهم شيء أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.

وإختتم ترامب تصريحاته قائلا : قد لا نمدد وقف إطلاق النار إذا لم نتوصل لاتفاق بحلول الأربعاء والحصار على موانئ إيران سيستمر.