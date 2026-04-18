زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على وقف دعم ​حزب الله​ و​حركة حماس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب في تصريح لشبكة "سي بي إس".

وذكر ترامب أيضا : "إيران وافقت على كل شيء وستعمل مع الولايات المتحدة على إزالة اليورانيوم المخصّب وسننزل نحن وهم لنقل اليورانيوم المخصب، ثم سنأخذه.. سنحصل عليه معا لأنه بحلول ذلك الوقت سيكون لدينا اتفاق، ولا حاجة للقتال عندما يكون هناك اتفاق.. أليس ذلك أفضل؟ كان بإمكاننا أن نفعل ذلك بطريقة أخرى لو اضطررنا".

ومضى قائلا : هذه المواد سيتم نقلها لاحقا إلى الولايات المتحدة.

وجاءت تلك المفاوضات بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي شهدتها المنطقة وسط هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين بدأت في 8 أبريل الجاري، بهدف التفاوض على وقف دائم للحرب.