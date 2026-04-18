إيران تكذب ترامب : مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً



أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بسبعة ادعاءات خلال ساعة واحدة، وجميعها غير صحيحة.

وقال قاليباف في تصريحات له ردا على تصريحات ترامب قائلا : لم يحققوا النصر في الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحققوا أي تقدّم في المفاوضات.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني : مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً وسيتم عبور مضيق هرمز وفق "المسار المحدد" وبـ"إذن من إيران".

وتابع المسؤول الإيراني : فتح أو إغلاق المضيق والقواعد التي تحكمه تُحسم في الميدان لا على وسائل التواصل الاجتماعي . والحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء مهم من الحرب ولن يتأثر الشعب الإيراني بهذه الأساليب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى منذ قليل ؛ وجود تبادل مالي ضمن الاتفاق مع إيران ، مؤكدا أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.

وكشف الرئيس ترامب في تصريحات له أن الهدف من العمليات العسكرية ضد إيران خلال الشهرين الماضيين هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب أيضا: ولى زمن الاعتذار عن القوة الأمريكية فنحن نستخدم قوتنا العسكرية لحماية شعبنا ومصالحنا

و لا نخجل من قوتنا العسكرية ولن نتردد في استخدامها في الدفاع عن الشعب الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى - منذ قليل - بتصريحات أكد فيها أن مضيق هرمز بات مفتوحا لعبور السفن وأن الحصار سيبقى مطبقا على إيران حتى يتم إبرام الاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات له إلى أن الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا ،

وأن الولايات المتحدة ستحصل على الغبار النووي الإيراني.

وقال ترامب أيضا : المفاوضات شارفت على الانتهاء وسنحصل بموجبها على كافة المواد النووية الإيرانية،

ومعظم بنود الاتفاق مع إيران تم التوافق عليها.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مسار الاتفاق مع إيران منفصل تماما ولا يربطنا بأي قيود في الملف اللبناني ، مضيفا " حققنا اتفاقا تاريخيا ويبدو مستحيلا بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ 78 عاما.

وأمضى ترامب في تصريحاته قائلا : نأمل في تصويب الوضع المتعلق بحزب الله قريبا لضمان الاستقرار.

وإختتم ترامب تصريحاته بالقول : الشهر المقبل سأفوز بالتجديد النصفي .