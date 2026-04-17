رجل الصفقات الكبرى.. كيف يفكر دونالد ترامب ؟

كيف يفكر دونالد ترامب، هل يفكر بعقلية الرئيس، أم يفكر بعقلية الرجل السياسي، أم بعقلية رجل الأعمال الذي يعقد الصفقات كما يردد دائما، إجابة تبدو صعبة وربما حيرت دول العالم، إلا أن الأزمات والحروب الأخيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة وجزيرة جرين لاند وصولا لحرب إيران، كشفت عن منهجية وتفكير وتعامل الساكن في البيت الأبيض.

خلفية اقتصادية تتحكم في القرارات السياسية

في عالم تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد، يبرز اسم دونالد ترامب كحالة استثنائية لرئيس لم يأت من دهاليز الدبلوماسية، بل من صخب الأسواق وصفقات العقارات، وبناء على هذه الخلفية، تعامل ترامب مع السياسة باعتبارها امتدادا طبيعيا لعالم الأعمال؛ فينظر للدول كأنها شركات كبرى، والخصوم، منافسون في صفقة مفتوحة.

الاعتماد على سياسة الضغط الأقصى

ولا ينطلق ترامب من أيديولوجيا تقليدية معروفة، بقدر ما يتحرك وفق براجماتية حادة، حيث يعتمد على سياسة الضغط الأقصى؛ يرفع فيها سقف التهديدات إلى أقصاه، ثم يفتح باب التفاوض من موقع قوة، -"كما حدث مع إيران"-، حيث لا يرى في التصعيد خطرا بقدر ما يراه أداة، وأوراق ضغط تستخدم لإجبار الخصوم على الجلوس إلى طاولة التفاوض بشروط أفضل.

اتباع سياسة الغموض المدروس

وفي المفاوضات، يفضل ترامب الغموض المدروس؛ يرسل إشارات متناقضة أحيانا، ويترك مساحة للتأويل، ليبقي الطرف الآخر في حالة ترقب دائم، يلوح بالعقوبات، ويبقي خيار التصعيد قائما، لكنه في الوقت ذاته يفتح نوافذ للحلول، واضعا الجميع أمام معادلة واضحة إما صفقة بشروطه، أو استمرار الضغط.

المزج بين رجل الأعمال والسياسي

هذه العقلية، التي تمزج بين رجل الأعمال والسياسي، تجعل من كل أزمة ساحة تفاوض، ومن كل توتر فرصة محتملة، غير أن هذا النهج، رغم ما يتيحه من مكاسب سريعة، يحمل في طياته مخاطر الانزلاق إلى حافة المواجهة، حيث يصبح الخط الفاصل بين الضغط والانفجار رفيعا للغاية.

في المحصلة، يظل ترامب لاعبا استثنائيا في ساحة السياسة الدولية؛ لا يقاس فقط بقراراته، بل بأسلوبه في التفكير وإدارته للمواقف والأزمات، رئيس، يرى العالم كطاولة صفقات مفتوحة، حيث لا شيء ثابت، وكل شيء قابل لإعادة التفاوض حتى في أكثر اللحظات توترا.