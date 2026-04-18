ترامب: اتفاق تاريخي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ 78 عاما



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا لعبور السفن وأن الحصار سيبقى مطبقا على إيران حتى يتم إبرام الاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات له إلى أن الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا ، وأن الولايات المتحدة ستحصل على الغبار النووي الإيراني.

وقال ترامب أيضا : المفاوضات شارفت على الانتهاء وسنحصل بموجبها على كافة المواد النووية الإيرانية، ومعظم بنود الاتفاق مع إيران تم التوافق عليها.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مسار الاتفاق مع إيران منفصل تماما ولا يربطنا بأي قيود في الملف اللبناني ، مضيفا " حققنا اتفاقا تاريخيا ويبدو مستحيلا بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ 78 عاما.

وأمضى ترامب في تصريحاته قائلا : نأمل في تصويب الوضع المتعلق بحزب الله قريبا لضمان الاستقرار.

وإختتم ترامب تصريحاته بالقول : الشهر المقبل سأفوز بالتجديد النصفي .