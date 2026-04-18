قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يكشف سبب الحرب على إيران ..ويؤكد: طهران لن تمتلك سلاحا نوويا

محمود نوفل


نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تبادل مالي ضمن الاتفاق مع إيران ، مؤكدا أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.

وكشف الرئيس ترامب في تصريحات له  أن الهدف من العمليات العسكرية ضد إيران خلال الشهرين الماضيين هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب أيضا: ولى زمن الاعتذار عن القوة الأمريكية فنحن نستخدم قوتنا العسكرية لحماية شعبنا ومصالحنا
و لا نخجل من قوتنا العسكرية ولن نتردد في استخدامها في الدفاع عن الشعب الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى  - منذ قليل - بتصريحات أكد فيها أن مضيق هرمز بات مفتوحا لعبور السفن وأن الحصار سيبقى مطبقا على إيران حتى يتم إبرام الاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات له إلى أن الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا ، 
وأن الولايات المتحدة ستحصل على الغبار النووي الإيراني.

وقال ترامب أيضا : المفاوضات شارفت على الانتهاء وسنحصل بموجبها على كافة المواد النووية الإيرانية، 
ومعظم بنود الاتفاق مع إيران تم التوافق عليها.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مسار الاتفاق مع إيران منفصل تماما ولا يربطنا بأي قيود في الملف اللبناني ، مضيفا "  حققنا اتفاقا تاريخيا ويبدو مستحيلا بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ 78 عاما.

وأمضى ترامب في تصريحاته قائلا : نأمل في تصويب الوضع المتعلق بحزب الله قريبا لضمان الاستقرار.

وإختتم ترامب تصريحاته بالقول : الشهر المقبل سأفوز بالتجديد النصفي .

ترامب إيران السلاح النووي حزب الله مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

استمرار حملات التفتيش للتأكد من انضباط العمل بالأحياء والمراكز والمدن

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص ويشدد على عدم المغالاة في الأسعار

اجتماع مكتب نزاهة الأبحاث العلمية

جامعة الإسكندرية: تطوير نظام متكامل لرصد وتوثيق المخالفات العلمية

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد