نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم "خطًا أصفر" في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سأمنع نتنياهو من قصف لبنان..وإيران ستتعاون في إزالة ألغام مضيق هرمز.. لا رفع للحصار البحري حتى يتم الانتهاء من الاتفاق

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة بإزالة الألغام من مضيق هرمز، والمضيق بات مفتوحا لعبور السفن، مشيرا إلى أن بلاده لم تمنح إيران أية أموال.


وأكد الرئيس ترامب، في خطاب له بث الليلة ، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على الغبار النووي ـ المواد النووية الإيرانية ـ ، بحسب الاتفاق المرتقب معها، معلنا أن مسار الاتفاق مع إيران منفصل تماما ولا يربطهم بأي قيود في الملف اللبناني.


وأضاف أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة حلف شمال الأطلسي" الناتو".


وتابع، أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران سلاح نووي، قائلا :" حققنا اتفاقا تاريخيا ويبدو مستحيلا بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ 78 عاما"، كما أنه عمل على إنهاء 10 حروب من ضمنها حرب إيران ولبنان.


قال الرئيس دونالد ترامب بنبرة توحي بالانتصار لشبكة إيه بي سي نيوز إنه يعتقد أنه يمكنه الوثوق بالإيرانيين، مشيرا إلى أنه سيمنع رئيس الوزراء ا لإسرائيلي بنيامين نتنياهو منقصف لبنان.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية اليوم الجمعة مع الشبكة "أعتقد أنهم اكتفوا". وأضاف "أعتقد أنهم نالوا كفايتهم وهذا يمكن أن يحدث لأي شخص حتى أشخاص مثلي ومثلك يمكنهم القول لقد اكتفيت".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لإزالة اليورانيوم المخصب لديها وهو ما يسميه "الغبار النووي". وسيجري نقله إلى الولايات المتحدة.

وصرح الرئيس أن ذلك سيجري مع الإيرانيين بطريقة "سلمية للغاية".

كما أخبر ترامب شبكة إيه بي سي نيوز أن الإيرانيين لن يتلقوا أي أموال مقابل هذا التبادل، قائلاً إن التقارير حول دفع 20 مليار دولار هي "أخبار كاذبة"..وقال ترامب إن كل هذا سيجري حله "قريباً جداً" وإن الحصار الأمريكي على السفن القادمة من وإلى إيران لن يُرفع حتى يتم الانتهاء من الاتفاق.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه يمكنه الوثوق بالإيرانيين للوفاء بالتزاماتهم هنا قال ترامب نعم.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر و نائبه جي دي فانس سيشاركون في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.

وقال ترامب إن المحادثات ستجرى في "إسلام آباد فقط أنا لست مهتماً بالذهاب إلى دول لم تقدم المساعدة". وأوضح ترامب أن جولة ثانية من المحادثات قد تحدث في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع رغم عدم صدور إعلان رسمي.

وقال ترامب "إنهم يريدون عقد صفقة يريدون كسب بعض المال كما تعلمون إنهم لا يكسبون أي أموال طالما أنني أفرض الحصار".

كما تحدث ترامب باستفاضة عن لبنان حيث وافقت إسرائيل ولبنان يوم الخميس على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام. وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان التي تستهدف حزب الله وهي ميليشيا مدعومة من إيران تشكل عقبة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب إن هذا اتفاق سلام منفصل. وكرر ما قاله على منصته للتواصل الاجتماعي "سأمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قصف لبنان".

وعندما سُئل عن الكيفية قال ترامب إنه سيخبر نتنياهو "أنه لا يمكنه فعل ذلك".

وفيما يتعلق بلبنان. قال ترامب إنه سيشرك رئيس سوريا في الاتفاق النهائي، وإنه سيتعامل مع حزب الله.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في الأيام المقبلة، مما قد ينهي الحرب مع إيران في الوقت الذي تتطلع فيه الإدارة إلى جولة ثانية من المحادثات في باكستان.

وأضاف ترامب ، أن الاتفاق لإنهاء الحرب ضد إيران اكتمل إلى حد كبير والأمور تسير بسرعة كبيرة، متابعا ، "ربما أتوجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق لكن لم أتخذ القرار بعد".
 

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: غلق وتشميع 51 محلًا غير مرخص ومخالف وتقنين أوضاع 19 آخرين

جانب من الفعالية

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلمان عقودًا لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل

الجامعة البريطانية

وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان إطلاق ماراثون أهداف التنمية المستدامة

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد