ترامب: سأمنع نتنياهو من قصف لبنان..وإيران ستتعاون في إزالة ألغام مضيق هرمز.. لا رفع للحصار البحري حتى يتم الانتهاء من الاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة بإزالة الألغام من مضيق هرمز، والمضيق بات مفتوحا لعبور السفن، مشيرا إلى أن بلاده لم تمنح إيران أية أموال.



وأكد الرئيس ترامب، في خطاب له بث الليلة ، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على الغبار النووي ـ المواد النووية الإيرانية ـ ، بحسب الاتفاق المرتقب معها، معلنا أن مسار الاتفاق مع إيران منفصل تماما ولا يربطهم بأي قيود في الملف اللبناني.



وأضاف أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة حلف شمال الأطلسي" الناتو".



وتابع، أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران سلاح نووي، قائلا :" حققنا اتفاقا تاريخيا ويبدو مستحيلا بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ 78 عاما"، كما أنه عمل على إنهاء 10 حروب من ضمنها حرب إيران ولبنان.



قال الرئيس دونالد ترامب بنبرة توحي بالانتصار لشبكة إيه بي سي نيوز إنه يعتقد أنه يمكنه الوثوق بالإيرانيين، مشيرا إلى أنه سيمنع رئيس الوزراء ا لإسرائيلي بنيامين نتنياهو منقصف لبنان.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية اليوم الجمعة مع الشبكة "أعتقد أنهم اكتفوا". وأضاف "أعتقد أنهم نالوا كفايتهم وهذا يمكن أن يحدث لأي شخص حتى أشخاص مثلي ومثلك يمكنهم القول لقد اكتفيت".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لإزالة اليورانيوم المخصب لديها وهو ما يسميه "الغبار النووي". وسيجري نقله إلى الولايات المتحدة.

وصرح الرئيس أن ذلك سيجري مع الإيرانيين بطريقة "سلمية للغاية".

كما أخبر ترامب شبكة إيه بي سي نيوز أن الإيرانيين لن يتلقوا أي أموال مقابل هذا التبادل، قائلاً إن التقارير حول دفع 20 مليار دولار هي "أخبار كاذبة"..وقال ترامب إن كل هذا سيجري حله "قريباً جداً" وإن الحصار الأمريكي على السفن القادمة من وإلى إيران لن يُرفع حتى يتم الانتهاء من الاتفاق.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه يمكنه الوثوق بالإيرانيين للوفاء بالتزاماتهم هنا قال ترامب نعم.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر و نائبه جي دي فانس سيشاركون في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.

وقال ترامب إن المحادثات ستجرى في "إسلام آباد فقط أنا لست مهتماً بالذهاب إلى دول لم تقدم المساعدة". وأوضح ترامب أن جولة ثانية من المحادثات قد تحدث في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع رغم عدم صدور إعلان رسمي.

وقال ترامب "إنهم يريدون عقد صفقة يريدون كسب بعض المال كما تعلمون إنهم لا يكسبون أي أموال طالما أنني أفرض الحصار".

كما تحدث ترامب باستفاضة عن لبنان حيث وافقت إسرائيل ولبنان يوم الخميس على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام. وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان التي تستهدف حزب الله وهي ميليشيا مدعومة من إيران تشكل عقبة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب إن هذا اتفاق سلام منفصل. وكرر ما قاله على منصته للتواصل الاجتماعي "سأمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قصف لبنان".

وعندما سُئل عن الكيفية قال ترامب إنه سيخبر نتنياهو "أنه لا يمكنه فعل ذلك".

وفيما يتعلق بلبنان. قال ترامب إنه سيشرك رئيس سوريا في الاتفاق النهائي، وإنه سيتعامل مع حزب الله.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في الأيام المقبلة، مما قد ينهي الحرب مع إيران في الوقت الذي تتطلع فيه الإدارة إلى جولة ثانية من المحادثات في باكستان.

وأضاف ترامب ، أن الاتفاق لإنهاء الحرب ضد إيران اكتمل إلى حد كبير والأمور تسير بسرعة كبيرة، متابعا ، "ربما أتوجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق لكن لم أتخذ القرار بعد".

