أيمن يونس يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز: مباراة تحتاج تركيز

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع نادي الزمالك بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الفريقين.

وكتب ايمن يونس نجم الزمالك السابق عبر حسابه على موقع «اكس»: "انهارده ماتش صعب ضد بيراميدز ماتش محتاج تركيز.. ذكاء..حماس..ثقه بالنفس..وتوفيق من ربنا..ماتش هو ماتش حصاد الموسم كله..بالتوفيق ل معتمد و كتيبه اللاعبين الابطال..نثق فيكم..وننتظر منكم روح و استبسال وفن ورجوله وحماس وكالعاده ننتظر كل دعم ومسانده من جماهير الزمالك .يوم خير يااااارب"

مباراة الزمالك وبيراميدز

وتُعد المباراة محطة حاسمة في مشوار الفريقين نحو المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين خلال المرحلة النهائية من البطولة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.