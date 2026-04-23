التردد متاح.. قناة مجانية ناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تقام اليوم مباراة فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.



تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية إستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة on sport الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11977

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500



وتمثل هذه المرحلة نقطة فاصلة في تحديد ملامح بطل الدوري، مما يزيد من أهمية كل نقطة يتم حصدها.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يطمح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين ترتيبه في جدول الدوري والاقتراب أكثر من الصدارة.