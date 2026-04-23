حقق الخماسية.. سيدات طائرة الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على البنك التجاري الكيني

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد الفوز على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1، في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والتي أقيمت في ضيافة النادي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

- الشوط الأول: الأهلي 22 - البنك التجاري الكيني 25

- الشوط الثاني: الأهلي 25 - البنك التجاري الكيني 15

-الشوط الثالث: الأهلي 25 - البنك التجاري الكيني 20

- الشوط الرابع: الأهلي 25 - البنك التجاري الكيني 16

وبتلك النتيجة استعاد النادي الأهلي اللقب والتتويج ببطولة إفريقيا للمرة الحادية عشرة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب، وتحقيق البطولة الخامسة هذا الموسم بعد حصد دوري المرتبط، دوري السوبر، كأس السوبر وكأس مصر.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ودخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على قرطاج التونسي في نصف النهائي وسط دعم جماهيري كبير.

وعقد باولو ميلاجريس المدير الفني جلسة مع اللاعبات للحديث حول أهمية المباراة وضرورة التركيز في كل نقطة وتجنب ارتكاب الأخطاء أمام الفريق الكيني؛ من أجل التتويج باللقب.