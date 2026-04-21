برنامج استعدادات رجال طائرة الأهلي في رواندا قبل انطلاق بطولة إفريقيا

بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي وصلت إلى كيجالي عاصمة رواندا في الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة؛ للمشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رقم 47 المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.

ويبدأ الفريق استعداده للبطولة منذ اليوم الأول، حيث يخوض تدريبات بدنية قي الجيم في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويتوجه بعدها الفريق لخوض مرانه الأول في كيجالي. ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني للبطولة في الثامنة مساء اليوم، والذي سيتم خلاله إجراء مراسم قرعة البطولة.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم: حسام يوسف وعبدالحليم عبو، ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبدالرحمن سعودي وعبدالرحمن الحسيني، ويوسف الصافي وزياد أسامة، وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كلا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية، مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.