تصعيد ناري من إيران: أمريكا لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز.. واحتجزنا 3 سفن
نجوم الفيلم التسجيلي حراس الرمال: سيناء كتاب تاريخ.. واللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسي
رسائل عاجلة من الإسكان.. موعد سداد أقساط “سكن لكل المصريين 7”
ثروت سويلم: رابطة الأندية تدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية
"بحب أفرح الناس".. أول ظهور لأبو إسلام صاحب نقطة المليون جنيه في حفل زفاف عروسين بالمحلة..شاهد
وضعت عليها الملابس بالدولاب.. الإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة بالبحيرة
خلاف على 1500 جنيه يتحول إلى جريمة قـ.تل في كرداسة
مصر تبدأ خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان بحوار مجتمعي واسع.. شاهد
قمة من العيار الثقيل.. التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الزمالك بالدوري
صحة المنوفية تضبط مخالفات تهدد سلامة المرضى بالمراكز الطبية الخاصة
تصنيف مثير لمنتخبات مونديال 2026.. أين يقع الفراعنة بين كبار العالم؟
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة العشاء في التوقيت الصيفي الجديد 2026
المادة 46-2 تحسم الجدل حول تواجد 7 حكام بلقاء الزمالك وبيراميدز

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
كشف مصدر مطلع داخل رابطة الأندية المحترفة كواليس تعيين 7 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة تصدره في مرحلة التتويج.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة التتويج. وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، نظرًا لتقارب النقاط بين الفرق المتنافسة، ما يجعلها حاسمة في سباق اللقب.

شدد المصدر على أن رابطة الأندية المحترفة أكدت أن تعيين 7 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز قانوني بحسب اللوائح والقوانين.

أفاد المصدر ذاته أن رابطة الأندية المحترفة استندت لدى قرار تعيين 7 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري الممتاز إلى لائحة رابطة الأندية الخاصة بالحكام في الدوري الممتاز.

أشار المصدر إلي أنه وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فإن تعيين 7 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز أمر قانوني.

أوضح أن اللائحة تنص على أن أمر تحديد عدد الحكام بكل مباراة إختصاص لجنة الحكام ويجوز زيادة العدد عن 6 حكام وفقا للمادة 46-2 من لائحة الدوري.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس فى الدورى المصرى.

ويتولى محمد الغازي إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، كحكم ساحة.

ويعاون الغازي كلاً من: محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، ويوسف البساطي كحكم مساعد ثانٍ، ومحمد العتباني كحكم رابع.

ويتولى محمد الشناوي إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه كلاً من أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

