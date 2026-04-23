المادة 46-2 تحسم الجدل حول تواجد 7 حكام بلقاء الزمالك وبيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل رابطة الأندية المحترفة كواليس تعيين 7 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة تصدره في مرحلة التتويج.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة التتويج. وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، نظرًا لتقارب النقاط بين الفرق المتنافسة، ما يجعلها حاسمة في سباق اللقب.

شدد المصدر على أن رابطة الأندية المحترفة أكدت أن تعيين 7 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز قانوني بحسب اللوائح والقوانين.

أفاد المصدر ذاته أن رابطة الأندية المحترفة استندت لدى قرار تعيين 7 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري الممتاز إلى لائحة رابطة الأندية الخاصة بالحكام في الدوري الممتاز.

أشار المصدر إلي أنه وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فإن تعيين 7 حكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز أمر قانوني.

أوضح أن اللائحة تنص على أن أمر تحديد عدد الحكام بكل مباراة إختصاص لجنة الحكام ويجوز زيادة العدد عن 6 حكام وفقا للمادة 46-2 من لائحة الدوري.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس فى الدورى المصرى.

ويتولى محمد الغازي إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، كحكم ساحة.

ويعاون الغازي كلاً من: محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، ويوسف البساطي كحكم مساعد ثانٍ، ومحمد العتباني كحكم رابع.

ويتولى محمد الشناوي إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه كلاً من أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.