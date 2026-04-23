مدبولي لـ صدى البلد: الدولة لم تنفق جنيها واحدا على المشروعات العقارية الخاصة

ردّ الدكتور مصطفى مدبولي على سؤال الزميل محمود مطاوع مسئول ملف مجلس الوزراء بـ صدى البلد، حول سبب توجيه استثمارات كبيرة نحو بعض المشروعات العقارية الخاصة في ظل احتياجات الدولة، موضحًا أن الحكومة لم تتحمل أي أعباء مالية مباشرة في هذه المشروعات.

تعزيز التنمية العمرانية أولوية الحكومة

وأكد مدبولي أن هذه المشروعات يتم تنفيذها وفق شراكات واستثمارات من القطاع الخاص، دون أن تنفق الدولة جنيهًا واحدًا عليها، مشيرًا إلى أن الهدف هو جذب استثمارات جديدة وتعزيز التنمية العمرانية دون تحميل الموازنة العامة أي تكاليف إضافية.

وتابع: «مش حاجة وحشة إن مصر تكون شاطرة في قطاع العقارات لأنه من القطاعات المستدامة.. الاستثمار في العقارات يعزز الاقتصاد وليس عبئًا عليه».