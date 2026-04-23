يورشيتش يسعى لكسر سلسلة الهزائم امام الزمالك

يسعى الكرواتي يورشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز لموجهة الزمالك اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسبق وواجه يورشيتش مدرب بيراميدز منافسه الزمالك في 7 مباريات حقق خلال الفوز في مباراتين وتعادلا في لقاء وحيد وخسر 4 مباريات.

ودخل يروشيتش في سلسلة من الهزائم امام الزمالك بـ 3 مباريات بين نهائي كأس مصر وبعدها السوبر المصري وبطولة الدوري في الموسم الحالي

وخسر بيراميدز تحت قيادة يورشيتش أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي بركلات الترجيح وسقط السماوي امام الفارس في نصف نهائي السوبر المصري

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.