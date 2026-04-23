أميرة العايدي: كسبت قضيتي ضد أرملة وائل نور.. ولا يوجد ميراث أو مسكن زوجية

حلقة أميرة العايدي
حلقة أميرة العايدي
سعيد فراج

كشفت الفنانة أميرة العايدي عن كواليس جديدة في مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية من البدراوي في برنامج «ورقة بيضاء» المذاع على قناة النهار، حيث تحدثت بصراحة عن أدوارها الفنية وعلاقتها بعدد من نجوم الوسط، إضافة إلى تفاصيل خاصة عن زواجها من الفنان الراحل وائل نور والصراعات القانونية التي خاضتها بعد وفاته.

وأكدت أميرة العايدي أن مشاركتها في مسلسل «راس الأفعى» جاءت بعد فترة طويلة من رفضها لأدوار متكررة استمرت لنحو عامين ونصف، مشيرة إلى أنها تحمست للعمل بسبب طبيعة الشخصية التي وصفتها بأنها «نرجسية وأنانية جدًا وتعاني من مشكلة الهجر وعدم القدرة على البقاء بمفردها»، موضحة أنها درست الشخصية النرجسية جيدًا لتقديمها بشكل واقعي، رغم تأكيدها أنها ليست نرجسية بطبيعتها، لكنها تميل أحيانًا للتحكم في بعض الأمور.

وأشادت العايدي بالفنان أمير كرارة، مؤكدة أنه «طيب جدًا وابن بلد»، وأنها تحبه على المستوى الشخصي، كما أثنت على الفنان ماجد الكدواني، واصفة إياه بأنه «عالمي وأخذ أقل من حقه بكثير»، مؤكدة أنه لا يوجد شخص يختلف على موهبته.

وتطرقت أميرة العايدي إلى بداياتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بالتمثيل منذ طفولتها، رغم رغبة والدها في التحاقها بكلية الحقوق للحصول على شهادة مستقرة، موضحة أنها دخلت عالم التمثيل عن طريق المشاركة في أعمال مبكرة مع المخرج يسري نصر الله، رغم أنها في البداية لم تكن تدرك طبيعة العمل أمام الكاميرا.

أميرة العايدي والسقا

كما تحدثت عن علاقتها بالفنان أحمد السقا، مؤكدة أنه من أقرب أصدقائها، ووقف بجانبها في أصعب الأوقات، خاصة بعد وفاة والدتها، مشيرة إلى أن دعمه لها في تلك المرحلة كان له أثر كبير في حياتها.

وكشفت العايدي عن تفاصيل زواجها من الفنان الراحل وائل نور، مؤكدة أن قرار الزواج جاء بحثًا عن الأمان بعد وفاة والدها، موضحة أنه كان يكبرها بنحو ثماني سنوات، وأن علاقتهما بدأت كصداقة قبل الزواج، مؤكدة أنه كان شخصًا طيبًا ولطيفًا.

وأوضحت أن وفاة وائل نور كانت صدمة كبيرة لها ولأبنائهما، مشيرة إلى أن أولادها كانوا في حاجة شديدة إليه في تلك الفترة، ووصفت اللحظة التي تلقت فيها خبر وفاته بأنها من أصعب اللحظات في حياتها.

أميرة العايدي وأرملة وائل نور

كما كشفت عن تفاصيل النزاع القانوني بينها وبين أرملة وائل نور، مؤكدة أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الاقتصادية وكسبتها، بعد تعرضها وأبنائها لما وصفته بالتشهير، مشيرة إلى أنها اكتشفت وجود عقد مزور متعلق بشقة أبنائها، مؤكدة أنه لا يوجد مسكن زوجية أو ميراث كما أشيع، وأن الشقة تخص أبناءها فقط.

وأضافت أنها لا تسعى سوى للحفاظ على حقوق أبنائها، مؤكدة أن الجانب النفسي بالنسبة لها أهم من أي مكاسب مادية، قائلة إن ما تعرض له أبناؤها من ضغوط نفسية كان مؤلمًا للغاية.

كما عرض البرنامج رسالة مؤثرة من أحد أبنائها، أكد خلالها قوة العلاقة بينهما، واصفًا والدته بأنها مصدر الطاقة والدعم لهم، رغم أنها تبدو قوية وشديدة، إلا أنها في الحقيقة شديدة الحنان.

أميرة العايدي الفنانة أميرة العايدي أحمد السقا

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

