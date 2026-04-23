كابوس تأشيرة الولادة بواشنطن .. بيان صادم من السفارة الأمريكية بالقاهرة

حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، من سعي البعض إلى السفر إلى الولايات المتحدة، بهدف إجراء عملية الولادة على الأراضي الأمريكية.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية أن "كتير من الناس بيسافروا أمريكا باستخدام تأشيرة الزيارة وهدفهم الأساسي إنهم يولدوا هناك علشان الطفل ياخد الجنسية الأمريكية وده غير مسموح بيه".

وأضافت السفارة في بيانها المنشور باللغة العامية "ولو مسؤول القنصلية شك إن ده هدفك من السفر فطلب التأشيرة ممكن يترفض، وبنفكّرك إن استخدام التأشيرة بشكل غلط ممكن يعرّضك لمنع دائم من السفر لأمريكا في المستقبل".