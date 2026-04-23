نصف مليار يورو.. إسرائيل تسلم منظومة الدفاع الجوي "باراك إم إكس" إلى سلوفاكيا

سلمت إسرائيل منظومة الدفاع الجوي "باراك إم إكس" إلى سلوفاكيا بموجب صفقة بقيمة 560 مليون يورو (ملياري شيكل إسرائيلي) وُقعت عام 2024.

وفي بيان لها، أشارت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى أن تسليم المنظومة إلى القوات الجوية السلوفاكية تم قبل الموعد المحدد، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضحت الدفاع الإسرائيلية أن هذا التسليم "يمثل تعزيزًا كبيرًا لقدرة سلوفاكيا على الدفاع عن مجالها الجوي ضد كافة أنواع التهديدات الجوية الحديثة... مع تعزيز بنية الأمن الجماعي لحلف الناتو".

ووفقًا للوزارة الإسرائيلية، فإن منظومة "باراك إم إكس"، التي تنتجها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، مصممة لمواجهة أنواع مختلفة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز وصواريخ أرض-جو والصواريخ الباليستية التكتيكية.

وتحتوي المنظومة على ثلاثة أنواع من الصواريخ الاعتراضية لمواجهة التهديدات على مدى يصل إلى 35 و70 و150 كيلومترًا.