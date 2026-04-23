وزير الدفاع الإسرائيلي: ننتظر إشارة ترامب للقضاء على سلالة خامنئي

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عقب تقييم للوضع، أن "إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب ضد إيران، فالجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد دفاعياً وهجومياً، والأهداف محددة".

وأضاف أن إسرائيل "تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، للقضاء على سلالة خامنئي وإعادة إيران إلى العصر الحجري".

وتابع قائلاً: "سيكون الهجوم هذه المرة مختلفاً ودموياً، وسيوجه ضربات قاصمة إلى أكثر مواطن الضعف، ما سيهز أركانها ويدمرها".

وفي وقت سابق، قال رئيس السلطة القضائية بإيران، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تملك شجاعة الاقتراب من مضيق هرمز.

وأضاف رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن طهران أخضعت 3 سفن لإجراءات تأديبية في مضيق هرمز أمس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران تواجه صعوبة بالغة في فهم من هو قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون!".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور آخر على موقع "تروث سوشيال" أن "الصراعات الداخلية بين "المتطرفين"، الذين مُنيوا بهزيمة نكراء في ساحة المعركة، و"المعتدلين"، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق، هي صراعات جنونية!".

وتابع ترامب: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز. لا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج دون إذن من البحرية الأمريكية. إنه "مغلق تمامًا" إلى أن تتمكن إيران من التوصل إلى اتفاق!".