مسلم يكشف لصدى البلد كواليس أغنية فيلم "برشامة"

كشف الفنان مسلم عن كواليس مشاركته في أغنية فيلم "برشامة"، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة على جميع المستويات، سواء من حيث التحضير أو ردود الفعل التي تلقاها العمل بعد طرحه



وأوضح مسلم في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أن الأغنية استغرقت نحو 10 أيام كاملة من التحضير المكثف، مشيرًا إلى أن فريق العمل حرص على تقديم عمل مختلف ومبهج يليق بطبيعة الفيلم وأحداثه.

وأضاف أن الأغنية جاءت بروح خفيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية، وهو ما كان هدفًا أساسيًا منذ بداية العمل عليه



وأشار إلى أنه كان الاختيار الأول لغناء الأغنية، وهو ما اعتبره مسؤولية كبيرة دفعته لبذل مجهود مضاعف حتى تخرج بالشكل الذي يرضي الجمهور. وأكد أن هذا الترشيح منحه دافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لديه.

وتحدث مسلم عن نجاح الفيلم، واصفًا إياه بأنه "ناجح جدًا وجميل"، لافتًا إلى أن ردود الفعل التي تلقاها من الجمهور كانت مبهرة للغاية، سواء على مستوى الفيلم ككل أو الأغنية

وأكد أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الأغنية، وهو ما أسعده كثيرًا واعتبره تتويجًا للمجهود الذي بُذل في العمل.



واختتم حديثه بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع، متمنيًا تكرار مثل هذه التجارب الناجحة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من جمهوره.



وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير، وتوزيع خارجي أفلام أورينت.