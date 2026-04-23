مسلم يكشف لصدى البلد تفاصيل ألبومه الجديد

في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أعلن الفنان مسلم عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال شهر مايو المقبل، في خطوة ينتظرها جمهوره بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مسلم أن الألبوم الجديد يضم 10 أغنيات متنوعة تجمع بين الطابع الدرامي والرومانسي إلى جانب عدد من الأغاني المبهجة، مؤكدًا حرصه على تقديم تجربة مختلفة ترضي أذواق الجمهور المتنوعة.

وأضاف أن العمل استغرق وقتًا طويلًا من التحضير، حيث ركّز على اختيار كلمات وألحان تعبر عن مشاعر حقيقية وقريبة من المستمع.

وأشار إلى أن الألبوم يحمل العديد من المفاجآت، أبرزها تعاونات غير متوقعة مع فنانين عالميين من خارج مصر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مشواره الفني ولفت إلى أن هذه التعاونات ستشكل نقلة نوعية في شكل الموسيقى التي يقدمها.

وأكد مسلم أن فريق العمل حرص على تقديم جودة إنتاجية عالية، سواء على مستوى التوزيع الموسيقي أو التصوير.



واختتم مسلم تصريحاته بالتأكيد على حماسه الكبير لطرح الألبوم، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، وأن يكون خطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا فنيًا مكثفًا