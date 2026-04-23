الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
رنا عصمت

حذر الدكتور جمال شعبان ،أستاذ القلب، من الارتفاع الملحوظ في حالات الموت المفاجئ بين فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد نادر الحدوث كما كان من قبل.

وأوضح شعبان،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،"  ان الجلطة هى كتلة من خلايا الدم  بتتجمع وتلزق في بعضها وتلزق في جدار الشريان وتقفله  فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان  ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت".

واستكمل :"نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم هما خلايا  المخ وخلايا القلب ..الكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة وينسد انسدادا كليايتوقف القلب وقد تحدث السكتة القلبيةلو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات ".

أسباب إصابة شاب صغير  بجلطة ؟!

-التدخين

-المسكنات

-مشروبات الطاقة والمنشطات

-المخدرات

-تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط

- الضغط المرتفع ومرض السكر

-وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات

 أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ:

صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي

علامات تحذيرية لجلطة القلب:

-وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر

-نهجان خفيف

-عرق

-ثقل في الذراع الأيسر

هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟!

الوقت الذهبي الدقايق او الساعات الاولي قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة او الادوية التي تذيب الجلطة الكلام دا ينطبق علي المخ والقلب 

هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية تسبب جلطة ؟

 تكسر القلب وتؤدي الي اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ او القلب

هل كوڤيد ١٩ بسبب جلطات ؟!

كورونا المستجد  مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات في القلب والرئة والكيد والكلي والمخ


 

كيف تحمى نفسك من ضيق الشرايين التاجية ومن الجلطات ؟

الحماية من الجلطات تبدأ من  الطفولة مش من بعد سن الـ ٤٠

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه والأسماك

٢-عدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات والعصائر المحفوظة

٣-الابتعاد عن السمن الصناعي والزيوت المهدرجة

٤-تعويد الأطفال منذ الصغر

على الأطعمة المشوية و المسلوقة

٥-تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان

٦-الاهتمام بوجبة الإفطار

٧-الإكثار من شرب الماء وتجنب العطش والجفاف

٨- تجنب زيادة الوزن و السمنة
٩- الرياضة المنتظمة والمشي ٤٥ دقيقة يوميا

١٠- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكر غداء لا يتعدى الساعة ٣ م عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ٨ م أو بدون

١١- النوم بكمية وكيفية كافية

١٢-  لا تدخن ولا تجالس المدخنين

تجنب التدخين تماما ً و جميع أنواع المخدرات والمكملات والهورمونات والافراط في المسكنات

١٣-في حالة وجود عوامل الخطورة

مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول ويتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة

و العلاج الدوائي المكثف

١٤- حتى الشخص السليم تماماً

لا بد أن يتعرض مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية مثل السكر التراكمي الكولسترول وظائف الكلي وظائف الكبد صورة الدم الكاملة نسبة ڤيتامين دال اليوريك أسيد وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة علي القلب

١٥- الحرص  على تغيير الحالة المزاجية

-بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة و تخفيف ضغوط العمل فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية و إعادة شحن الطاقة الإيجابية و الإقبال علي العمل بعد ذلك بشكل أفضل و أكثر صفاءً.

١٦- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية تسبب جلطة هل كوڤيد ١٩ بسبب جلطات هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

