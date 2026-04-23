خبيرة دولية: مضيق هرمز محصن بطبقات دفاعية إيرانية.. وأي مواجهة تعني «إعلان حرب»

أكدت الدكتورة كريستين تشينج، المحاضرة الأولى في العلاقات الدولية بجامعة كينجز كوليدج، أن إيران تمتلك منظومة دفاعية معقدة على طول مضيق هرمز، تشمل منصات إطلاق صواريخ وأسلحة بحرية متقدمة، إلى جانب قدرات مدفعية وإمكانية زرع الألغام البحرية.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القدرات تشكل «طبقات دفاعية متعددة»، ما يجعل التعامل معها عسكريًا أمرًا بالغ التعقيد، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية الضيقة للمضيق، والتي تزيد من صعوبة أي عمليات عسكرية محتملة.

وأضافت تشينج أن وجود هذه الطبقات الدفاعية المتعددة يعني أن أي محاولة لاستهدافها لن تكون سهلة أو سريعة، بل ستتطلب عمليات معقدة قد تتسبب في تصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى أن ضيق المضيق يضاعف من التحديات العسكرية، حيث يحد من حرية الحركة ويجعل أي اشتباك أكثر خطورة على الملاحة الدولية.

وشددت على أن الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة في هذه المنطقة يُعد بمثابة إعلان حرب ضد إيران، وهو ما تحاول الدول الأوروبية تجنبه، مؤكدة أن الموقف الأوروبي يميل بوضوح إلى الابتعاد عن أي تصعيد عسكري مباشر مفضلًا الحلول السياسية والدبلوماسية.