المركزي الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز تؤخذ فقط من السفن الحاصلة على إذن عبور

أكد البنك المركزي الإيراني، أن رسوم عبور مضيق هرمز تؤخذ فقط من السفن التي تحصل على إذن عبور، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

وقال المركزي الإيراني: “عائدات رسوم عبور السفن لمضيق هرمز مقابل خدمات الأمن ستسلم نقدا”.

وفي وقت سابق، قال رئيس السلطة القضائية بإيران، يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تملك شجاعة الاقتراب من مضيق هرمز.

وأضاف رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن طهران أخضعت 3 سفن لإجراءات تأديبية في مضيق هرمز أمس.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران تواجه صعوبة بالغة في فهم من هو قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون!".